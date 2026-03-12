TEMAS DE HOY:
“Convocaremos concursos de méritos”: Augusto Oblitas plantea fortalecer el sistema de salud

El postulante de Alianza Social Patriótica expuso sus propuestas durante el debate electoral por la Gobernación de La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

11/03/2026 22:16

Foto: Augusto Oblitas ASP – Alianza Social Patriótica
La Paz

Escuchar esta nota

Durante el debate de candidatos a la Gobernación de La Paz, Augusto Oblitas, postulante por ASP – Alianza Social Patriótica, presentó sus principales propuestas centradas en la mejora del sistema de salud, el fortalecimiento de la educación tecnológica, la regulación de la minería y la consolidación de la autonomía departamental.

El candidato inició su intervención destacando sus raíces en el departamento. “Como hijo del departamento de La Paz, nacido en el norte en la población de Apolo, en la provincia Franz Tamayo”, señaló, antes de referirse a la situación actual del sistema sanitario.

Oblitas afirmó que la salud en el departamento se encuentra abandonada y planteó fortalecer los tres niveles de atención. En ese marco, propuso brindar apoyo desde la Gobernación al primer, segundo y tercer nivel del sistema de salud para mejorar la atención a la población.

Asimismo, anunció que impulsará la institucionalización del Servicio Departamental de Salud (Sedes) mediante procesos transparentes de selección.

“Voy a convocar a examen de competencia y concurso de méritos para garantizar su trabajo en el Sedes”, indicó, dirigiéndose a los trabajadores del sector salud.

