El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, aseguró este jueves que la calidad del combustible distribuido en Bolivia cumple con los estándares y descartó que los aditivos incorporados a la gasolina provoquen daños en los motores o en la pintura de los vehículos, en medio de reclamos de transportistas y denuncias difundidas en redes sociales.

La autoridad afirmó que la incorporación de aditivos forma parte de un programa técnico destinado a mejorar la calidad del combustible y limpiar los motores, práctica que —según dijo— es habitual en la industria petrolera a nivel internacional.

“Los aditivos son seguros, no afectan la calidad de la gasolina; en realidad la mejoran y ayudan a limpiar los motores”, sostuvo.

Akly explicó que el país arrastraba un retraso en el manejo de la cadena de combustibles y que la implementación de este programa busca corregir esa situación mediante una dosificación técnica supervisada por una empresa internacional especializada.

En relación con las denuncias sobre posibles manchas o daños en la pintura de algunos vehículos, el presidente de YPFB atribuyó estos reportes a información difundida en redes sociales que, según dijo, generan confusión en la población.

“Las redes sociales amplifican información que confunde. Si se presentan manchas, no generan un daño permanente y pueden retirarse”, explicó.

Respecto a los reportes de fallas mecánicas en vehículos, la autoridad afirmó que los casos representan un porcentaje mínimo frente al tamaño del parque automotor del país.

Abastecimiento garantizado

Akly también garantizó el abastecimiento de combustibles en el país, pese al contexto internacional marcado por el incremento de precios del petróleo.

“Queremos dar tranquilidad a la población de que el abastecimiento está garantizado y los precios se mantienen fijos dentro del decreto de estabilización”, afirmó.

La autoridad añadió que actualmente las plantas cuentan con reservas que permiten sostener la provisión regular de carburantes en el territorio nacional.

Sostuvo que la estatal petrolera continúa trabajando de manera permanente para garantizar la calidad del combustible y reforzar el sistema de distribución.

