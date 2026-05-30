YPFB detecta lote de crudo fuera de norma importado de Chile

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió un comunicado oficial para informar a la ciudadanía boliviana que, a través de sus programas de control de calidad y trazabilidad de combustibles, se detectó un lote de crudo importado por el puerto de Arica, República de Chile, cuyos parámetros se encuentran fuera de norma.

No comercializada

En su declaración, la empresa enfatiza que este lote nunca fue comercializado ni ingresó al sistema de las refinerías bolivianas, por lo que no representa ningún riesgo para la población ni para el abastecimiento nacional de combustibles.

Se realizaron controles

Según la información preliminar difundida por YPFB, este incidente se habría generado durante labores de mantenimiento en la terminal marítima de Arica. Gracias a los rigorosos controles implementados por la actual gestión, se impidió que el crudo ingresara al sistema nacional.

“Este producto jamás fue comercializado ni ingresó al sistema de las refinerías bolivianas, por lo que no representa ningún riesgo para la población ni para el abastecimiento nacional”, subraya el comunicado.

Hará investigaciones

La estatal anunció que continuará con las investigaciones técnicas correspondientes a fin de determinar las causas del incidente y adoptar las medidas técnicas y legales que correspondan, en caso de ser necesarias.

El comunicado fue publicado este viernes, 29 de mayo de 2026, en un contexto donde la empresa estatal refuerza sus programas de control de calidad ante eventuales irregularidades en la importación y manejo de productos energéticos.

Mira la programación en Red Uno Play