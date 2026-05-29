Paso a paso: Escanee el código QR y descubra si su deuda califica para el alivio tributario

El Servicio de Impuestos Nacionales puso en marcha una campaña informativa orientada a socializar los alcances de la Ley N° 1733. Bajo el denominativo de "Alivio Tributario", esta normativa introduce cinco medidas clave diseñadas para regularizar la situación de los contribuyentes, ofreciéndoles una oportunidad para aliviar sus cargas económicas.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de esta ley de forma simple y práctica, la administración tributaria digitalizó toda la información de interés público mediante un folleto informativo accesible de manera virtual.

Todo sobre el alivio tributario al alcance de un QR

De acuerdo con la publicación institucional, la ciudadanía tiene a su disposición herramientas tecnológicas directas para interiorizarse sobre quiénes se benefician, qué deudas entran en el plan y cuáles son las medidas específicas de regularización dispuestas por la Ley N° 1733.

Para acceder detalladamente a estos datos, el contribuyente dispone de las siguientes opciones:

Escaneo directo: Se puede revisar el folleto informativo completo escaneando el código QR que se muestra a continuación.

Enlace web: De manera alternativa, es posible ingresar directamente mediante el enlace autorizado (https://bit.ly/49XkmDS).

Escanee el QR y descubra si su deuda califica para alivio tributario

Una oportunidad para ponerse al día

El Servicio de Impuestos Nacionales destaca que la implementación de estas "5 medidas que te dan un alivio real" constituye un beneficio directo para diversos sectores de la economía, permitiendo a pequeños, medianos y grandes contribuyentes subsanar deudas pendientes o mitigar sanciones acumuladas.

"Es una nueva oportunidad para aliviar cargas y empezar de nuevo", enfatiza la campaña de la entidad estatal, que insta a la población a informarse de primera mano para acogerse de forma oportuna a las facilidades que brinda la legislación vigente.

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