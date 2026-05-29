Guía práctica para el apagón analógico: Conozca el precio de los decodificadores y cómo instalarlos paso a paso

Este sábado 30 de mayo de 2026 entra en vigencia de manera oficial la primera fase del apagón analógico en el eje troncal del país. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó que este proceso busca migrar hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) para mejorar la calidad de imagen y sonido de forma completamente gratuita. Sin embargo, ante el temor de la población de quedar con las pantallas en negro, la entidad estatal enfatizó que los televisores antiguos no deben desecharse, pues la solución está al alcance del bolsillo a través de un decodificador digital.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar un decodificador?

Para aquellos hogares en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que todavía conserven televisores de tubos o modelos que no capturen la señal digital directamente, la ATT detalló los costos de referencia para realizar el cambio tecnológico:

Precio referencial: El costo estimado de un decodificador digital (ISDBT) oscila entre 120 Bs. y 300 Bs. (bolivianos). La entidad aclara que este valor es referencial y puede variar de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado.

Puntos de venta: Los ciudadanos pueden adquirir estos dispositivos en tiendas de electrónicos y mercados populares que comercialicen insumos y equipos tecnológicos de su ciudad. Al momento de la compra, se debe solicitar específicamente un "decodificador para televisión digital" o "decodificador ISDBT".

Guía de instalación paso a paso para televisores antiguos

De acuerdo con el esquema técnico de la ATT, el proceso de adaptación es sumamente sencillo y requiere únicamente de tres elementos: una antena UHF, el decodificador digital (ISDBT) y el televisor antiguo.

Los cuatro pasos fundamentales para conectarlo con éxito son:

Conexión de la antena: Se debe conectar el cable de la antena UHF directamente a la entrada correspondiente del decodificador digital. Vinculación con el televisor: Conectar el decodificador al televisor antiguo utilizando un cable compatible, que puede ser de tipo RCA (los tradicionales cables de colores amarillo, blanco y rojo) o un cable HDMI en caso de que el televisor cuente con ese puerto. Búsqueda de canales: Encender el televisor y, mediante el menú de configuración del decodificador, realizar una búsqueda automática de canales para escanear las señales digitales disponibles. ¡Listo!: Una vez concluido el escaneo, el usuario ya podrá disfrutar de la señal digital abierta con alta fidelidad de imagen y sonido nítido sin interferencias.

Guía práctica para el apagón analógico. Imagen: ABI con datos de ATT.

Una transición progresiva tras años de postergaciones

El Plan de Implementación de la TDT nació originalmente bajo el Decreto Supremo 3152 en abril de 2017. No obstante, el proceso sufrió tres retrasos significativos fijados en los años 2021, 2023 y 2025 debido a que la población requería tiempo de preparación, y el Estado necesitaba asegurar una cobertura inclusiva para que ningún hogar quede desconectado.

Para amortiguar el impacto, la primera fase que inicia este sábado contará con un período de transición técnica de 90 días dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas y la ATT, garantizando que las transmisiones analógicas habituales se mantengan vigentes mientras las familias completan la compra e instalación de sus respectivos decodificadores. Las fases posteriores se expandirán a ciudades intermedias en 2028 y al resto del territorio nacional para el año 2030.

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