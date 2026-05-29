Bolivia refuerza lucha contra el crimen organizado tras alerta internacional

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, aseguró que la declaración del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos marca un nuevo escenario regional en la lucha contra el crimen transnacional y coloca mayor presión sobre Bolivia para reforzar sus mecanismos de control e inteligencia.

Medidas estrictas de control

La autoridad explicó que esta determinación implica un endurecimiento de controles migratorios, financieros y logísticos contra redes vinculadas a estas organizaciones, además de fortalecer la cooperación internacional para desarticular estructuras criminales asentadas en territorio boliviano.

Justiniano señaló que Bolivia ha retomado coordinación operativa con organismos internacionales como la DEA y fuerzas antidrogas de Brasil, Paraguay y Argentina, destacando recientes resultados como la expulsión de Gerson Palermo, presunto integrante del PCC con más de un siglo de condena pendiente en Brasil.

Asimismo, advirtió que escenarios de conflictividad social, bloqueos y restricciones a la presencia estatal generan condiciones que favorecen indirectamente al narcotráfico, al dificultar controles y facilitar movimientos ilícitos.

Reestructuración de la Felcn

La autoridad también reconoció que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) atraviesa un proceso de reestructuración institucional, con evaluaciones de confiabilidad, depuración interna y fortalecimiento de capacidades operativas, aunque admitió limitaciones logísticas y de equipamiento que esperan subsanar mediante nuevos acuerdos de cooperación internacional.

Con información de BTV.

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