Bolivia y Brasil acuerdan operativos conjuntos contra el crimen organizado

Los gobiernos de Bolivia y Brasil firmaron este miércoles en Brasilia una declaración conjunta que marca el inicio de una nueva etapa de cooperación bilateral en seguridad. El objetivo principal: combatir el crimen organizado transnacional con acciones coordinadas.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos Sanjinés, y su par brasileño, Enrique Lewandowski, firmaron el acuerdo que contempla operativos conjuntos, intercambio de inteligencia, expulsión rápida de personas requeridas y una agenda común de trabajo.

Comité técnico y operativos fronterizos

Según explicó Ríos, se creará un comité técnico operativo que tendrá su primera reunión en las próximas semanas, antes de fin de mes.

“Desarrollaremos trabajos más específicos en torno a reportes de inteligencia, identificación de blancos de alto valor y operativos simultáneos”, afirmó.

Principales acuerdos

Entre los puntos destacados de la declaración conjunta están:

Operativos coordinados en frontera , con enfoque en la expulsión de personas requeridas por la justicia.

Fortalecimiento de canales oficiales de información para garantizar investigaciones confiables.

Capacitación técnica policial , clave para enfrentar delitos complejos.

Avance en recuperación de vehículos robados , con compromiso de resultados expeditos.

Impulso a la cooperación regional en el marco del Mercosur, para luchar contra el narcotráfico, trata de personas, contrabando de fauna y otros delitos en zonas de frontera y Amazonía.

Ambos ministros también expresaron preocupación por los retrasos en los procesos de extradición, señalando que muchas veces se ven obstaculizados por tácticas dilatorias. El acuerdo busca agilizar estos procesos como parte de una justicia más efectiva.

Con esta declaración conjunta, Bolivia y Brasil buscan reducir la actividad de redes criminales que operan a ambos lados de la frontera y fortalecer la respuesta conjunta ante amenazas transnacionales.

Mira la programación en Red Uno Play