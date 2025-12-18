Nunca es tarde: a los 72 años se inscribe en concurso de fisicoculturismo y deslumbra a todos

Lin Sui-tzu, de Taiwán, sorprendió al mundo al inscribirse en un certamen de fisicoculturismo a sus 72 años y deslumbrar a jueces y público. Su historia demuestra que nunca es tarde para cumplir tus metas y desafiar los límites.
18/12/2025 13:43
En Taipéi, Taiwán, una mujer de 72 años se convirtió en sensación en redes sociales tras participar en el Campeonato de Culturismo y Fitness de la Copa del Presidente 2025. Su nombre es Lin Sui-tzu y, aunque hace pocos años no estaba ligada al fisicoculturismo, hoy es conocida como la “Mujer Maravilla invencible”.
El 22 de noviembre, Lin subió al escenario del Xinzhuang Gymnasium y cautivó a la audiencia con su fuerza, energía y carisma. Su número de participante fue el 34, y su presentación dejó boquiabiertos a jueces y espectadores.
Lin comenzó su relación con el fisicoculturismo de manera casual en 2021, cuando conoció al vicepresidente de la asociación local de culturismo y fitness. Desde entonces, se entrenó con disciplina junto a su esposo, médico cardiólogo, y ahora dedica una hora diaria a levantar pesas de lunes a viernes, además de practicar yoga, bailar y pintar.
Su alimentación también forma parte del secreto: consume alimentos integrales y mantiene los carbohidratos al mínimo. Pese a su edad, Lin sigue sumando logros: en 2023 obtuvo el tercer puesto en un campeonato nacional y, al año siguiente, fue segunda en otra competencia.
Miles de usuarios en redes sociales la han elogiado: “Tiene 72 años y parece al menos 20 más joven”, comenta un fan. Otro bromea: “Su nieto puede decir con orgullo: ‘Mi abuela es más fuerte que vos’”.
Lin confiesa que su motivación va más allá del culturismo: espera inspirar a otras personas mayores a seguir moviéndose, pintando, bailando y disfrutando la vida al máximo.
