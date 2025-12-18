Nunca es tarde: a los 72 años se inscribe en concurso de fisicoculturismo y deslumbra a todos

En Taipéi, Taiwán, una mujer de 72 años se convirtió en sensación en redes sociales tras participar en el Campeonato de Culturismo y Fitness de la Copa del Presidente 2025. Su nombre es Lin Sui-tzu y, aunque hace pocos años no estaba ligada al fisicoculturismo, hoy es conocida como la “Mujer Maravilla invencible”.

El 22 de noviembre, Lin subió al escenario del Xinzhuang Gymnasium y cautivó a la audiencia con su fuerza, energía y carisma. Su número de participante fue el 34, y su presentación dejó boquiabiertos a jueces y espectadores.

Lin comenzó su relación con el fisicoculturismo de manera casual en 2021, cuando conoció al vicepresidente de la asociación local de culturismo y fitness. Desde entonces, se entrenó con disciplina junto a su esposo, médico cardiólogo, y ahora dedica una hora diaria a levantar pesas de lunes a viernes, además de practicar yoga, bailar y pintar.

Su alimentación también forma parte del secreto: consume alimentos integrales y mantiene los carbohidratos al mínimo. Pese a su edad, Lin sigue sumando logros: en 2023 obtuvo el tercer puesto en un campeonato nacional y, al año siguiente, fue segunda en otra competencia.

Miles de usuarios en redes sociales la han elogiado: “Tiene 72 años y parece al menos 20 más joven”, comenta un fan. Otro bromea: “Su nieto puede decir con orgullo: ‘Mi abuela es más fuerte que vos’”.

Lin confiesa que su motivación va más allá del culturismo: espera inspirar a otras personas mayores a seguir moviéndose, pintando, bailando y disfrutando la vida al máximo.

