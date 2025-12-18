Quiso salvar a un lagarto en la ruta y terminó atropellado: ahora lucha por su vida (Video)

Un gesto solidario estuvo a punto de costarle la vida. Un hombre intentó rescatar a un lagarto que yacía herido en plena ruta y fue brutalmente atropellado por un vehículo. El dramático episodio ocurrió en Paraguay y quedó registrado en un video que grabó un amigo de la víctima.

La víctima fue identificada como Luis Ricardo Coronel, de 33 años, quien viajaba junto a sus primos por la ruta PY04, a la altura del kilómetro 44, que conecta las ciudades de San Ignacio y Pilar. Al notar que el reptil aún estaba con vida, decidió detenerse para evitar que muriera atropellado.

Sin embargo, el intento terminó en tragedia.

El momento quedó grabado

El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra a Coronel descendiendo del vehículo y acercándose al animal. Al tomarlo de la cola y girar para retirarse del asfalto, fue embestido violentamente por un auto que circulaba a gran velocidad.

El impacto fue tan fuerte que Luis salió despedido por el aire, aún con el lagarto en la mano. Su amigo, al presenciar la escena, apagó la cámara y corrió a auxiliarlo. Testigos alertaron a los servicios de emergencia.

Estado crítico

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma de Asunción, donde permanece internado en terapia intensiva. Según relató su esposa al canal C9N, los médicos diagnosticaron:

Traumatismo craneoencefálico grave

Fracturas en el rostro

Lesiones en el brazo, cadera y pierna

Su estado es delicado y requiere cuidados intensivos.

La familia pide justicia

El vehículo involucrado es una Toyota IST azul, conducida por Mirtha Tereza Delgado, quien fue identificada por las autoridades. Si bien se informó que la conductora circulaba por la ruta al momento del impacto, la familia de la víctima exige respuestas y reclama que se determinen responsabilidades.

Hasta el momento, la conductora no brindó declaraciones públicas, lo que incrementó la indignación y el pedido de justicia por parte de los allegados de Coronel.

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales y reabrió el debate sobre la prudencia en rutas, la protección de la vida humana y los riesgos de descender de un vehículo en plena carretera.

