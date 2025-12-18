Alcaldes de las principales ciudades solicitan audiencia con el presidente por impacto de medidas económicas

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que los alcaldes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto solicitaron de manera conjunta una audiencia con el presidente Rodrigo Paz, a través del envío de una carta oficial, con el fin de conocer los fundamentos técnicos de las recientes medidas económicas y las acciones paliativas previstas para proteger las economías municipales y a la población boliviana.

“Estamos solicitando una audiencia y estamos mandando una carta al presidente para que nos haga conocer los fundamentos técnicos y las acciones paliativas para las economías municipales y el pueblo boliviano. El pueblo boliviano puede cargar el peso de estas medidas tan duras, necesarias, pero también cargadas en el 70% de la población”, manifestó Arias en declaraciones a los medios de comunicación.

La autoridad municipal expresó su preocupación por el impacto social y económico que podrían generar estas disposiciones, especialmente en los sectores más vulnerables, por lo que insistió en la necesidad de contar con información clara y mecanismos de compensación para las regiones y los municipios.

En ese contexto, el alcalde paceño también cuestionó la decisión de los transportistas de incrementar de manera arbitraria el pasaje en un 100%, señalando que, de acuerdo con los análisis técnicos, la incidencia del combustible en la estructura de costos del transporte alcanza solo el 30%.

Arias remarcó que no puede existir ningún incremento en las tarifas sin consenso ni respaldo técnico, por lo que solicitó el apoyo de la Policía Boliviana para reforzar los controles y garantizar el cumplimiento de las tarifas establecidas, en resguardo de la economía de los usuarios.

Mira la programación en Red Uno Play