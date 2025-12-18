Concluye el empadronamiento biométrico masivo con más de 318 mil inscritos

El 16 de diciembre concluyó el empadronamiento biométrico masivo con un total de 318.942 ciudadanas y ciudadanos inscritos en los nueve departamentos del país, de acuerdo con datos oficiales del Servicio Nacional de Registro Cívico (SERECI).

Según el reporte, el departamento de Santa Cruz registró la mayor cantidad de inscripciones, con 98.249 ciudadanos empadronados, seguido por La Paz, que alcanzó un total de 71.636 mujeres y varones inscritos. En tanto, Cochabamba reportó 57.147 personas registradas durante los 13 días que duró el proceso, según un comunicado del Órgano Electoral.

El empadronamiento estuvo dirigido a jóvenes mayores de 18 años y a quienes cumplirán esa edad hasta el 22 de marzo, así como a personas que realizaron cambio de domicilio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó la activa participación ciudadana durante las semanas de trabajo y señaló que la conclusión del empadronamiento masivo permite avanzar con las siguientes actividades establecidas en el calendario electoral, garantizando la transparencia, planificación y adecuada organización del proceso rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

