TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas Chonchocoro

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Concluye el empadronamiento biométrico masivo con más de 318 mil inscritos

Según el reporte, el departamento de Santa Cruz registró la mayor cantidad de inscripciones, con 98.249 ciudadanos empadronados, seguido por La Paz.

Hans Franco

17/12/2025 20:58

Foto: Concluye empadronamiento biométrico con más de 318 mil ciudadanos
La Paz

Escuchar esta nota

El 16 de diciembre concluyó el empadronamiento biométrico masivo con un total de 318.942 ciudadanas y ciudadanos inscritos en los nueve departamentos del país, de acuerdo con datos oficiales del Servicio Nacional de Registro Cívico (SERECI).

Según el reporte, el departamento de Santa Cruz registró la mayor cantidad de inscripciones, con 98.249 ciudadanos empadronados, seguido por La Paz, que alcanzó un total de 71.636 mujeres y varones inscritos. En tanto, Cochabamba reportó 57.147 personas registradas durante los 13 días que duró el proceso, según un comunicado del Órgano Electoral.

El empadronamiento estuvo dirigido a jóvenes mayores de 18 años y a quienes cumplirán esa edad hasta el 22 de marzo, así como a personas que realizaron cambio de domicilio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó la activa participación ciudadana durante las semanas de trabajo y señaló que la conclusión del empadronamiento masivo permite avanzar con las siguientes actividades establecidas en el calendario electoral, garantizando la transparencia, planificación y adecuada organización del proceso rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD