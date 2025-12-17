OEP prevé inscripción de más de 30.000 candidaturas para las elecciones subnacionales 2026

Desde este miércoles hasta el lunes 22, el Órgano Electoral inicia al proceso de inscripción de candidaturas de las organizaciones políticas y alianzas que participarán en las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026, en un proceso que prevé registrar a más de 30.000 postulantes en todo el país.

Durante este periodo, los delegados acreditados deberán presentar ante los tribunales electorales departamentales la documentación habilitante de las y los candidatos, conforme a lo establecido en el calendario electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, las personas que postulen a cargos subnacionales deben cumplir al menos 10 requisitos legales, entre ellos: contar con la nacionalidad boliviana, ser mayores de edad y, en el caso de los candidatos varones, haber cumplido con los deberes militares.

Asimismo, los postulantes no deben contar con pliego de cargo ejecutoriado ni con sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Otro requisito fundamental es acreditar que no se encuentran comprendidos en causales de prohibición, incompatibilidad o inelegibilidad establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

