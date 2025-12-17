Candidatos a alcaldes y gobernadores se inscriben desde hoy ante el TED

El cronograma rumbo a las elecciones Subnacionales 2026 cumple hoy un hito decisivo. Desde las 08:00 de este miércoles, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz abrió sus puertas para recibir las listas oficiales de los candidatos que aspiran a dirigir los destinos de los 56 municipios y la Gobernación cruceña.

Saúl Paniagua, vocal del TED, confirmó que la logística está lista para registrar a los postulantes de los 28 frentes y 22 alianzas que han sido habilitados para esta contienda.

“Ya tenemos todo listo en el TED. El proceso va a durar hasta el lunes 22 de diciembre. Estamos listos para registrar a los primeros candidatos que participarán en estas elecciones municipales y departamentales”, informó Paniagua.

Fechas clave que el ciudadano debe conocer

Tras el cierre de las inscripciones de las agrupaciones políticas y del registro de empadronamiento, el calendario electoral entra en una fase de revisión técnica y difusión masiva. Estos son los hitos que marcarán los próximos tres meses:

22 de diciembre al 18 de marzo: Periodo oficial para la difusión de propaganda electoral. Los candidatos podrán presentar sus planes de gobierno en medios y espacios públicos.

9 de enero: Publicación de la primera lista de candidaturas habilitadas.

20 de febrero: Sorteo de jurados electorales (quienes serán los responsables de las mesas de sufragio).

21 de marzo: Publicación de la lista definitiva de candidatos (un día antes de los comicios), permitiendo sustituciones por causas de fuerza mayor hasta esa fecha.

La particularidad cruceña

Además de la elección del gobernador, vicegobernador, alcaldes y concejales en los 56 municipios, el vocal Paniagua destacó la diversidad democrática del departamento: dos municipios cruceños elegirán a sus autoridades bajo el sistema de usos y costumbres, respetando sus tradiciones y estructuras orgánicas indígenas.

Con la apertura de los libros de registro hoy, Santa Cruz inicia oficialmente una de las campañas políticas más movidas de los últimos años, con un número récord de alianzas y agrupaciones locales que buscan el control del poder subnacional.

