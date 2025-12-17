TEMAS DE HOY:
“Callaron hechos de corrupción”: diputado pide que Margot Ayala deje la ANH por su rol en gestiones del MAS

El legislador sostuvo que quienes guardaron silencio frente a presuntas irregularidades y “barbaridades” ocurridas en anteriores gestiones deben asumir responsabilidad. 

Hans Franco

16/12/2025 20:49

Foto: Diputado Rada pide cambio de directora de la ANH (Red Uno)
Santa Cruz

El diputado Ricardo Rada consideró que la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, debe renunciar o ser destituida del cargo, al haber formado parte de anteriores gestiones de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y no haber denunciado presuntos hechos de corrupción de los que habría tenido conocimiento.

El legislador cuestionó que autoridades que participaron en gobiernos pasados continúen ocupando cargos estratégicos, pese a no haber actuado con responsabilidad frente a irregularidades que se habrían registrado en la administración pública.

“Debería renunciar y dar un paso al costado. No considero justo ni correcto que haya ministros o autoridades que le den validez a estos perfiles y que miren más allá. Hay muchos perfiles calificados esperando servir a su patria y no es correcto compararlos con perfiles negativos que ya sirvieron y callaron hechos de corrupción”, afirmó Rada.

Sostuvo que quienes guardaron silencio frente a presuntas irregularidades y “barbaridades” ocurridas en anteriores gestiones deben asumir una responsabilidad política, por lo que insistió en que este tipo de perfiles no debería continuar ejerciendo funciones públicas.

Rada instó a las autoridades competentes a evaluar la permanencia de la actual directora de la ANH y a priorizar la designación de funcionarios con trayectoria ética, transparencia y compromiso con el país.

 

 

