Encargan a la ANH que el combustible llegue a la población

Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos, presentó este lunes a Margot Ayala en el cargo de directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la oportunidad destacó los méritos que tiene la nueva autoridad y le encomendó facilitar las actividades de importación de combustibles al sector privado.

Medinaceli le pidió a la nueva ejecutiva de la ANH que fiscalice la logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y garantizar que los combustibles lleguen a los surtidores.

“La ANH es un instrumento fundamental para remover el estado tranca, facilitar las actividades del sector privado en la comercialización de combustibles. Realizamos un esfuerzo grande en traer el combustible, el desafío de la ANH es que ese combustible llegue al consumidor final”, señaló Medinaceli.

El ministro reiteró que una de las prioridades del Gobierno es estabilizar el mercado con los combustibles, situación que se ha visto afectada en los últimos meses, y para ello dijo que el pasado fin de semana ingresaron al país 100 cisternas con combustibles y en los próximos días ingresará un nuevo convoy con carburantes al país.

