Asosur: surtidores aún no pueden liberar la venta de diésel por falta de normativa de la ANH

La gerente de Asosur regional Santa Cruz, Susy Dorado, informó que las estaciones de servicio todavía no pueden comercializar el diésel de manera libre, debido a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no ha emitido la normativa que permita aplicar el Decreto Supremo 5503, que excluye este combustible de la lista de sustancias controladas.

Dorado explicó que, si bien el Decreto Supremo 5503 establece en uno de sus artículos la exclusión del diésel de la lista de sustancias controladas, la ANH aún no ha emitido los lineamientos operativos necesarios para que los surtidores puedan aplicar la disposición.

“Nos vemos imposibilitados de aplicar el decreto supremo porque la ANH todavía no ha emitido el lineamiento que nos permita comercializar de manera libre el diésel a toda la población”, señaló.

La representante de Asosur añadió que el Ministerio de Hidrocarburos ya emitió una resolución ministerial instruyendo a la ANH definir los mecanismos para que las estaciones de servicio puedan implementar el decreto.

“Entendemos que existe un plazo de tres días hábiles, que se cumple mañana. Estamos a la espera de que la ANH emita la normativa y actualice el sistema para que podamos iniciar la comercialización libre del diésel”, indicó.

Mientras no se emitan estas disposiciones, los surtidores continúan limitados en la venta del combustible, pese a la vigencia del decreto supremo.

Mira la programación en Red Uno Play