Torneo de Verano: estos son los cruces de cuartos de final y el día en que se jugarán

El certamen de pretemporada ya tiene definidos los duelos de cuartos, y la FBF dio a conocer cuándo comenzará a disputarse esta fase.

Tras los últimos partidos de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano, ya se conocen los cruces de cuartos, y la Federación Boliviana de Fútbol brindó detalles sobre los días en que se jugarán.

Los cruces de cuarto de final del Torneo de Verano. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Los emparejamientos son los siguientes: Always Ready vs. GV San José, San Antonio vs. Aurora, Bolívar vs. Real Potosí y Blooming vs. Independiente. Además, la Dirección de Competiciones de la FBF informó que esta instancia comenzará a disputarse entre jueves y viernes de esta semana.

Al igual que en octavos, los cuartos de final se jugarán en partidos de ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, la clasificación se definirá directamente en la tanda de penales.

