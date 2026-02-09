TEMAS DE HOY:
Minería ilegal Inseguridad en Santa Cruz roban bicicleta

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Torneo de Verano: estos son los cruces de cuartos de final y el día en que se jugarán

El certamen de pretemporada ya tiene definidos los duelos de cuartos de final y la FBF confirmó el día en que comenzarán.

Martin Suarez Vargas

09/02/2026 11:55

La Federación Boliviana de Fútbol brindó detalles sobre los días en que se jugarán cada uno de los partidos de la competencia. Foto: redes sociales.

Escuchar esta nota

El certamen de pretemporada ya tiene definidos los duelos de cuartos, y la FBF dio a conocer cuándo comenzará a disputarse esta fase.

Tras los últimos partidos de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano, ya se conocen los cruces de cuartos, y la Federación Boliviana de Fútbol brindó detalles sobre los días en que se jugarán.

Los cruces de cuarto de final del Torneo de Verano. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Los emparejamientos son los siguientes: Always Ready vs. GV San José, San Antonio vs. Aurora, Bolívar vs. Real Potosí y Blooming vs. Independiente. Además, la Dirección de Competiciones de la FBF informó que esta instancia comenzará a disputarse entre jueves y viernes de esta semana.

Al igual que en octavos, los cuartos de final se jugarán en partidos de ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, la clasificación se definirá directamente en la tanda de penales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD