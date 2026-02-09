Todo sobre el Corso de Corsos 2026 en Cochabamba: fecha, recorrido, preparativos y precios

El Corso de Corsos 2026 ya empieza a sentirse en las calles de la ciudad de Cochabamba, que se prepara para recibir a miles de visitantes en el evento central del Carnaval, programado para el próximo sábado 21 de febrero, desde las 09:00 horas, a lo largo de El Prado y la avenida Ramón Rivero.

La entrada contará con la participación de 92 fraternidades, además de unidades militares que, como cada año, que derrocharán creatividad, humor y vistosas coreografías, consolidando al Corso como uno de los desfiles folklóricos más importantes del país, de acuerdo a autoridades municipales.

Alta expectativa turística y económica

La Alcaldía estima la llegada de alrededor de 180 mil personas, entre turistas nacionales e internacionales, lo que representa un importante movimiento económico para sectores como gastronomía, hotelería, transporte y comercio. El evento no solo celebra la cultura, sino que también impulsa la economía local y posiciona a Cochabamba como un destino clave del carnaval boliviano.

Venta de espacios ya está en marcha

Con la expectativa de una gran asistencia, comenzó la venta escalonada de espacios para el público en el campo ferial de la laguna Alalay. El proceso se realiza por etapas:

9 de febrero: propietarios de viviendas y edificaciones del recorrido.

10 de febrero: instituciones públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, entidades militares y policiales, y personas con discapacidad.

Del 11 al 13 de febrero: público en general.

Los precios oficiales establecidos son de Bs 139 por módulo para espacios de sillas (5x1 metros) y Bs 562 por módulo para graderías (5x2 metros).

Preparativos

En ese contexto, la “Llajta” ya luce ambiente carnavalero. El municipio avanza con trabajos de ornamentación que este año incluyen una novedosa propuesta visual: pinturas fosforescentes y de neón sobre la capa asfáltica en 15 estaciones artísticas, donde se reflejan danzas y expresiones culturales de Bolivia como el Tinku y los Caporales. Las obras están diseñadas para brillar durante la noche, creando un espectáculo inédito para visitantes y locales.

Además, el recorrido se llena de color con caretas gigantes, sombreros tradicionales y esculturas iluminadas, que convierten al principal corredor turístico de la ciudad en un escenario festivo que anticipa la alegría del carnaval.

Una fiesta que fortalece la identidad cochabambina

El Corso de Corsos no solo es un espectáculo de danza y música; es una expresión de identidad, tradición y unidad. Cada año reúne a familias, fraternidades y visitantes en una celebración que muestra la diversidad cultural del país y reafirma el espíritu alegre de Cochabamba, que una vez más se prepara para cerrar el carnaval con un verdadero “broche de oro”.

