Transporte y cívicos se reúnen con YPFB por daños causados por combustible

Santa Cruz de la Sierra vive una jornada clave en medio del conflicto por la comercialización de gasolina de mala calidad, luego de que representantes de los mototaxistas, autoridades nacionales, ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y dirigentes cívicos instalaran una reunión para abordar el tema y buscar mecanismos de resarcimiento.

El encuentro se desarrolla en instalaciones ubicadas en el tercer anillo de la capital cruceña y comenzó con cerca de una hora de retraso respecto a la convocatoria inicial, prevista para las 9:00.

La antesala estuvo marcada por momentos de tensión, luego de que en un inicio se autorizara el ingreso de solo seis representantes del transporte, pese a que más de una veintena de dirigentes en su mayoría de asociaciones de mototaxis de provincias se presentaron en el lugar exigiendo participar del diálogo.

Dirigentes del sector advirtieron que no permitirían el desarrollo de la reunión si no se ampliaba la participación, e incluso amenazaron con retirarse, lo que generó presión sobre la organización del encuentro. Los transportistas buscan que se reconozcan los daños que, aseguran, sufrieron cientos de motorizados a raíz del uso de gasolina presuntamente defectuosa.

En la mesa de diálogo se debate el alcance del denominado “seguro solidario”, anunciado por el Gobierno como un mecanismo para resarcir los perjuicios atribuidos a la mala calidad del combustible. Los representantes del transporte esperan que este instrumento cubra los costos de reparación y las pérdidas económicas derivadas de la paralización de sus unidades.

Por su parte, los representantes del Comité pro Santa Cruz participan como mediadores en el proceso, con el objetivo de facilitar consensos entre las partes y garantizar que las demandas del sector afectado sean atendidas.

Se prevé que, una vez concluida la reunión, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; el presidente de YPFB, Yussef Akly; junto a dirigentes cívicos y del transporte, brinden una conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos alcanzados o las determinaciones asumidas en torno a este conflicto.

Mira la programación en Red Uno Play