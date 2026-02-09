Desbaratan campamento de minería ilegal en Beni y aprehenden a 10 extranjeros

En una operación de alto impacto contra los delitos que atentan contra el patrimonio del Estado, la Armada Boliviana, en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), intervino un gigantesco asentamiento de minería ilegal en el sector "Las Mandarinas", ubicado en el Cerro San Simón, provincia Iténez del departamento de Beni, que terminó con la detención de 10 súbditos de nacionalidad brasileña y $us 300.000 en maquinaria destruida.

El contralmirante Rocco Villazón, Inspector General de la Armada Boliviana, informó que al ingresar a esta zona de difícil acceso se descubrió una auténtica "ciudadela" de carpas y maquinaria pesada.

“Los detenidos declararon haber sido contratados por ciudadanos bolivianos desde hace más de dos años, lo que evidencia una actividad extractiva de larga data que ha operado al margen de la ley. El operativo resultó en la neutralización de equipamiento valorado en aproximadamente 300.000 dólares”, informó.

Entre la maquinaria pesada se encontraban dos retroexcavadoras utilizadas para la remoción de tierras y alteración del lecho del río; tres generadores eléctricos industriales y cinco motobombas de alta capacidad para el lavado de oro; además de 18.000 litros de diésel destinados a la operatividad del campamento; plataformas de lavado y una red de carpas que albergaba a los trabajadores extranjeros.

En el lugar fueron retenidos 10 súbditos de nacionalidad brasileña en flagrancia, aunque se estima que más de 50 personas operaban en el campamento y huyeron hacia la selva al percatarse de la presencia militar.

El contralmirante Villazón lamentó que el trabajo de estas empresas ilegales modificara geológicamente el curso de los arroyos, contaminando las aguas y destruyendo la flora y fauna en un área protegida.

"Se ha alterado el ecosistema y devastado el área geológica para la extracción de oro aluvial, afectando directamente a la salud de nuestra naturaleza", lamentó.

Dijo que la intervención fue posible gracias a denuncias en redes sociales y al trabajo de inteligencia de las unidades navales acantonadas en la zona.

La Armada Boliviana reafirmó que continuará con la destrucción de todo material destinado a la minería ilegal en el territorio nacional.

