"Merecemos justicia": Madre denuncia agresiones y abuso contra sus hijas por su expareja

Una mujer denunció a su expareja por violencia física y presunto abuso sexual contra sus hijas menores de edad. El acusado se encuentra aprehendido y este lunes enfrenta una audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

Según el testimonio de la víctima, el 20 de diciembre de 2025 se produjo una agresión en el domicilio que ambos compartían. Tras una discusión, el hombre la habría golpeado en el rostro y posteriormente intentado asfixiarla. La escena fue presenciada por su hija de 14 años, quien intervino para defender a su madre y también habría sido agredida.

"Me da un manazo en la cara y de ahí es que empieza la asfixia hacia mi cuello", recordó la mujer. "En ese momento aparece mi hija que se lanzó encima de él, golpeándolo en la espalda, diciéndole: 'soltá a mi mamá, me vas a matar a mi mamá'", agregó.

Sin embargo, el hombre no se detuvo y, según la denuncia, "le agarra entre los hombros y le da una patada en el estómago y cae al piso mi hija".

Ambas recibieron tres días de impedimento médico legal y se activaron las pericias correspondientes, entre ellas evaluaciones psicológicas y sociales.

Sin embargo, el dolor de la familia se profundizó en enero de 2026, cuando los informes psicológicos revelaron una verdad aún más aterradora. Al leer los resultados de las pericias, la madre descubrió que sus hijas habían sido víctimas de abusos sexuales continuos.

"Lo leí y ahí ella dice: 'me tocaba mis partes íntimas', fue desgarrador esa parte, porque yo a él le confié todo", confesó entre lágrimas.

Hoy, la familia se enfrenta a una audiencia decisiva marcada por la desconfianza en el sistema, pues denuncian que en anteriores oportunidades el sujeto no fue enviado a prisión.

La madre sostiene que el hombre solía jactarse de su impunidad, desafiándola constantemente con una frase que hoy retumba en los tribunales: "Él siempre nos decía y me decía: 'demándeme, hágalo. Nos vemos en los tribunales. Vamos a ver quién gana'".

Ante este panorama, la víctima hace un llamado desesperado a los jueces para que escuchen el testimonio de los menores y dicten finalmente la detención preventiva que garantice su seguridad.

