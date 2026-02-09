TEMAS DE HOY:
Policial

Motociclista amenazó con cuchillo a una mujer y le robó sus pertenencias en la Radial 27

En el video se observa cómo el sujeto desciende del motorizado, saca un cuchillo y amenaza a la mujer para obligarla a entregar sus pertenencias. En primera instancia le arrebató la cartera y, segundos después, también le quitó el teléfono celular.

Charles Muñoz Flores

09/02/2026 9:07

Registrado en video: delincuente armado roba a mujer y escapa en motocicleta. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz de la Sierra vive una nueva jornada marcada por la inseguridad. La mañana de ayer domingo, una mujer fue víctima de un violento asalto en la zona de la Radial 27, cuando se dirigía a su fuente laboral.

El hecho ocurrió en la calle Los Guapos, un sector poco transitado, situación que habría sido aprovechada por el delincuente. Según imágenes captadas por una cámara de seguridad, el antisocial merodeó a la víctima a bordo de una motocicleta antes de detenerse para interceptarla.

En el video se observa cómo el sujeto desciende del motorizado, saca un cuchillo y amenaza a la mujer para obligarla a entregar sus pertenencias. En primera instancia le arrebató la cartera y, segundos después, también le quitó el teléfono celular. Tras cometer el robo, el delincuente se dio a la fuga en la motocicleta.

Vecinos de la zona denunciaron que los hechos delictivos son cada vez más frecuentes en inmediaciones de la Radial 26 y Radial 27, y aseguran que los antisociales suelen utilizar motocicletas para cometer asaltos rápidos y escapar con facilidad.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, el agresor vestía una polera azul y gorra, y no llevaba el rostro cubierto, lo que podría facilitar su identificación. Se espera que la víctima formalice la denuncia ante la Policía en las próximas horas para que se inicien las investigaciones correspondientes.

 

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

