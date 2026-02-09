“Juntos, somos América”: Bad Bunny hizo flamear la bandera de Bolivia en el Super Bowl

El espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl 60 se convirtió en una verdadera celebración de la identidad latina, gracias a la presentación de Bad Bunny, quien ofreció un show cargado de orgullo, cultura y mensajes de unidad.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, apostó por una puesta en escena completamente latina, donde exaltó las raíces de cada país hispanohablante y el papel fundamental de los migrantes en ciudades como Nueva York, considerada uno de los principales centros culturales de la comunidad latina.

Durante su presentación, el “Conejo Malo” realizó constantes guiños a Puerto Rico, su tierra natal, y abrió el escenario a figuras reconocidas como Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Daddy Yankee y Ricky Martin, quien participó como artista invitado junto a Lady Gaga.

Bolivia, presente en un momento histórico

Uno de los instantes más emotivos del show se vivió en el cierre, cuando Bad Bunny exclamó: “God Bless America” (Dios bendiga a América) y comenzó a nombrar, uno a uno, a los países del continente.

Desde el Caribe y Centroamérica, pasando por Sudamérica, hasta llegar a Norteamérica, el artista incluyó a Bolivia, cuyo nombre fue acompañado por su bandera en un impactante desfile visual que recorrió toda la región.

La secuencia concluyó con la frase: “Y mi patria, Puerto Rico”, seguida del mensaje “Seguimos aquí”, reforzando el orgullo y la resistencia cultural de los pueblos latinos.

Un mensaje que dio la vuelta al mundo

El momento culminó cuando Bad Bunny mostró un balón de fútbol americano con la frase: “Together, we are America” (Juntos, somos América), y lo lanzó contra el césped simulando un “touchdown”, provocando la ovación del estadio y millones de reacciones en redes sociales.

El gesto fue interpretado como un llamado a la unidad, la diversidad y el respeto entre culturas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento deportivo más visto del planeta.

