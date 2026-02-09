TEMAS DE HOY:
Félix Oros propone autonomía distrital y advierte crisis financiera en la Alcaldía cruceña

El candidato del MTS asegura que el municipio atraviesa una crisis financiera crítica y tiene "calificación B" por alto riesgo. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/02/2026 10:39

Félix Oros, candidato a alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), aseguró que, de llegar a la Alcaldía, su gestión estará enfocada en la generación de empleos, el fortalecimiento de la salud y la educación, además de promover el control social sobre los recursos que administra el municipio.

“Le hablo al Plan 3.000, a la Villa Primero de Mayo, a la Pampa de la Isla y a los demás distritos. Han sido olvidados por una Alcaldía centralista; por eso mi propuesta se basa en el ‘Poder de los 15’: los 15 distritos serán autónomos e independientes”, afirmó.

 

 

 

 

Oros denunció que la actual administración municipal atraviesa una crítica situación financiera, al señalar que la Alcaldía no cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir sus obligaciones.

Por cada Bs 100, la Alcaldía solo tiene liquidez para pagar Bs 25”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que las finanzas municipales se encuentran en categoría B, lo que, según explicó, representa un alto riesgo de liquidez para la institución.

