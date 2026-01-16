TEMAS DE HOY:
Asesinato Emapa Acribillado en el Urubó

Félix Oros lanza su plan de gestión centrado en las ciudadelas de Santa Cruz

Oros promete la titulación gratuita de casas, incluyendo la inscripción en Derechos Reales para acabar con la inseguridad jurídica. Propone pasaje Bs 0 para estudiantes de primaria, secundaria y universidades como motor de desarrollo académico.

Red Uno de Bolivia

16/01/2026 14:33

Foto: Red Uno

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Movimiento Tercer Sistema (MTS), Felix Oros, planteó como parte de su propuesta de gestión municipal la gratuidad de servicios y la autonomía financiera de las ciudadelas, con el objetivo de mejorar el acceso a derechos básicos y fortalecer el desarrollo urbano.

Oros explicó que uno de los ejes centrales de su plan es la titulación gratuita de viviendas, con la entrega de títulos de propiedad debidamente inscritos en Derechos Reales, sin costo para los propietarios.

Vamos a ser de Santa Cruz ya no una ciudad bárbara, donde no tengas tus papeles. Lo que vamos a hacer es la titulación gratuita de los derechos de tu casa. Gratis se van a entregar los títulos inscritos en Derechos Reales”, sostuvo el candidato.

Asimismo, anunció que, en caso de llegar al sillón municipal, impulsará la gratuidad del transporte público para estudiantes de primaria, secundaria y universidades, como una medida de incentivo a la educación.

Para nuestros jóvenes que estudian tenemos que darle el pasaje gratuito, el desarrollo de una ciudad es el incentivo a la academia, al estudio”, afirmó.

  

