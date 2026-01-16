TEMAS DE HOY:
Uno decide

Subnacionales 2026: El ‘Poder de los 15’, el plan de Félix Oros para descentralizar los distritos cruceños

El aspirante propone una gestión basada en la autonomía financiera de las ciudadelas y la eficiencia administrativa.

Ximena Rodriguez

15/01/2026 22:45

Félix Oros ha oficializado su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz con una propuesta centrada en la renovación institucional y la descentralización administrativa. El abogado y magíster en finanzas asegura que su preparación académica y trayectoria en el Colegio de Abogados son los pilares para liderar este cambio.

El candidato expresó su profunda preocupación por el estado actual de la ciudad. "Me he puesto a la firme convicción de nuestra Santa Cruz para que sea nuevamente ese motor de fuerza, energía, empleo y trabajo", afirmó Oros.

 

La columna vertebral de su programa político es el proyecto denominado "El Poder de los 15", el cual busca otorgar independencia real a cada distrito municipal. Según el postulante, esta medida permitirá que zonas como el Plan Tres Mil o la Villa Primero de Mayo administren directamente sus recursos para salud, educación y seguridad.

 

Finalmente, Oros destacó su arraigo local y su compromiso personal con las familias cruceñas en esta nueva etapa electoral. El candidato sentenció que su administración será el "aceite" necesario para que el motor económico de la región vuelva a funcionar con libertad y autonomía.

