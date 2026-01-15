Arancel cero: ¿Hasta cuánto podrían bajar el precio de las computadoras y laptops?

A diferencia del mercado de celulares, el sector de computación en Bolivia registra una reducción significativa de precios impulsada por la estabilización del tipo de cambio. Equipos que originalmente costaban Bs 2.600 y escalaron hasta los Bs 4.000 durante el pico del dólar, han retornado ahora a sus niveles de precio más bajos.

"Ha bajado bastante por el tipo de cambio, pero la escasez de memorias RAM y discos duros en fábrica impide que la diferencia sea mayor", afirmó un distribuidor local. Esta limitación logística a nivel global ha mantenido los costos de producción elevados, compensando parcialmente el beneficio del arancel cero.

Los distribuidores prevén que el verdadero impacto de la nueva normativa se sentirá con la llegada de los próximos cargamentos de tecnología previstos para el siguiente mes. Un vendedor explicó que un equipo de Bs 4.000 bajará a Bs 3.600, lo que representa una reducción directa del 10% adicional respecto al precio normal.

Se espera que en un plazo de dos meses los precios alcancen su punto más bajo una vez que se normalice el suministro de componentes esenciales en el extranjero. La combinación de una moneda más estable y la liberación arancelaria proyecta un escenario favorable para la renovación de equipos tecnológicos en el corto plazo.

