Economía

Estos son los 64 artículos que son beneficiados con el ‘Arancel Cero’

Desde celulares hasta laptops, estos son los 64 artículos que ya no pagan impuestos de importación para reducir costos al ciudadano.

Ximena Rodriguez

14/01/2026 20:36

Escuchar esta nota

Con el objetivo de fomentar la digitalización en el país, el Gobierno boliviano ha decretado el arancel 0 para la importación de un total de 64 artículos tecnológicos, eliminando los costos aduaneros de estos productos. Esta medida beneficia directamente al consumidor final al incluir dispositivos de uso común como teléfonos celulares, computadoras portátiles y tablets, que ahora ingresarán al territorio nacional libres de gravámenes.

Estos son algunos de los dispositivos electrónicos que el DS 5518 contempla para el arancel cero:

  • Máquinas impresoras, copiados y de fax, incluso combinadas entre sí.
  • Partes y accesorios.
  • Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculos.
  • Máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculos incorporado.
  • Cajas registradoras.
  • Táblets que incluyan número IMEI.
  • Teclados, dispositivos por coordenadas X-Y.
  • Teléfonos inteligentes y demás teléfonos móviles (celulares).
  • Aparatos de recepción de televisión satelital (decodificadores).
  • Videoconsolas y máquinas de videojuego, juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo.
  • Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos (bowlings).

