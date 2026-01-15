El BID cierra su visita a Bolivia con un firme respaldo al sector productivo

El hotel Los Tajibos, de la capital cruceña, se convirtió hoy en el epicentro de una jornada maratónica de alto nivel entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cúpula empresarial del país. En el encuentro participaron sectores clave como la Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) y CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), entre otros, quienes analizaron estrategias para dinamizar la economía nacional.

La prioridad de la reunión se centró en la urgencia de modernizar la infraestructura vial para conectar eficientemente las zonas de cultivo. "Es fundamental la construcción de carreteras para acceder a los cultivos de soya, maíz y arroz, garantizando así la competitividad del sector", afirmó Klaus Frerking, presidente de la CAO durante la sesión.

El enfoque de estas inversiones busca potenciar la producción en el oriente boliviano, abarcando departamentos estratégicos como Santa Cruz y Beni. Con estas mejoras, el sector privado proyecta un incremento sustancial en las exportaciones para asegurar el ingreso de divisas frescas al territorio nacional.

Tras tres días de intensas gestiones en suelo boliviano, Ilan Goldfajn, presidente del BID y su comitiva concluirán su agenda oficial esta misma noche. A las 22:00 horas se trasladará al aeropuerto de Viru Viru para emprender su retorno hacia Estados Unidos.

