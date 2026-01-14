¿Ocultar chats en WhatsApp? Descubra aquí cómo activar el nuevo "modo chat secreto"

WhatsApp ha dado un paso decisivo en la protección de la privacidad al optimizar su función de restricción de chats, conocida como "modo chat secreto". Esta herramienta permite que las conversaciones más sensibles dejen de figurar en la lista principal para alojarse en un espacio exclusivo y blindado.

La nueva dinámica no altera la interfaz general, sino que añade una capa de seguridad basada en autenticación biométrica o códigos personalizados. Al activarse, las notificaciones de estos mensajes se vuelven genéricas, impidiendo que terceros lean el contenido desde la pantalla de bloqueo.

Sobre este avance, los portavoces de Meta han señalado: "Buscamos ofrecer herramientas que otorguen mayor control sobre la privacidad sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas". Con esta declaración, la empresa subraya su compromiso por simplificar la seguridad digital para el usuario promedio.

El proceso de activación es intuitivo y se gestiona directamente desde el menú de opciones de cada conversación individual. Una vez seleccionado el bloqueo, el chat se traslada a una carpeta oculta que solo se hace visible al deslizar la pantalla hacia abajo.

Es fundamental recordar que esta protección es local y debe configurarse de forma independiente en cada dispositivo vinculado a la cuenta. Si el usuario decide eliminar la carpeta y sus registros, la plataforma advierte que el historial de mensajes y archivos se borrará de manera definitiva.

Para revertir la medida, basta con ingresar al espacio protegido y seleccionar la opción para dejar de restringir la charla específica. De esta forma, WhatsApp equilibra la necesidad de discreción absoluta con la flexibilidad de uso cotidiano en su ecosistema.

