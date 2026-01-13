Comité Cívico convoca a Rodrigo Paz para entregarle la 'Agenda país'

El Comité Pro Santa Cruz formalizó una invitación estratégica al presidente Rodrigo Paz con el objetivo de presentarle una propuesta que permita superar la actual situación del país. Esta iniciativa surge como un contrapeso a las presiones de sectores sociales y busca establecer un diálogo directo sobre el modelo productivo del Estado.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité, afirmó que el país está cautivo por "extorsionadores" que priorizan privilegios privados sobre el bienestar colectivo de los bolivianos. "Hemos decidido invitar al presidente para entregarle una agenda con visión de país, hecha por personas que trabajan y producen", enfatizó el líder cívico.

El documento final será entregado mañana en las instalaciones del ente moral cruceño, marcando un hito en la relación entre la región y el Gobierno central. "El presidente dijo que este es un país lleno de trancas; nosotros le entregaremos las soluciones para que el país avance", concluyó la vocería oficial.



