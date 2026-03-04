En menos de dos minutos: Cámaras captan el audaz robo de una motocicleta en Cochabamba

La inseguridad no da tregua en las zonas céntricas de la ciudad de Cochabamba. Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que dos delincuentes sustrajeron una motocicleta estacionada en la intersección de las avenidas Ramón Rivero y 16 de Julio, una zona de alto tráfico vehicular y peatonal.

Las imágenes muestran una operación coordinada que duró apenas unos minutos. Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y se estacionaron en la esquina, marcando previamente su objetivo.

Uno de los sujetos descendió del motorizado y fingió naturalidad mientras se aseguraba de que no hubiera testigos ni propietarios cerca. Tras confirmar que el entorno era "seguro", el delincuente se acercó a la motocicleta elegida y comenzó a forcejear el manubrio para destrabar el seguro de dirección. Con una habilidad que denota experiencia, el ladrón logró mover el vehículo hacia la calzada, se subió a él y arrancó a toda velocidad, seguido de cerca por su cómplice que actuó como "campana" en todo momento.

El video de vigilancia sirve como una advertencia para los motociclistas que suelen dejar sus vehículos en la vía pública. Los antisociales aprovecharon que la zona, aunque concurrida, permitía una ruta de escape rápida hacia las avenidas principales.

