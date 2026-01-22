La inseguridad en la zona sur de la ciudad no da tregua. En las últimas horas, las cámaras de vigilancia de un domicilio captaron el momento exacto en el que dos delincuentes, con total destreza y rapidez, ingresaron a una vivienda en inmediaciones del Mercado Santa Bárbara para robar una motocicleta.

El registro audiovisual muestra cómo los dos sujetos se aproximan a la puerta del domicilio de manera sospechosa. Tras asegurarse de que no había moradores ni testigos en la calle, ambos se agacharon para revisar por debajo de la verja, logrando identificar la motocicleta que se encontraba en el patio interior.

Una vez confirmado el objetivo, los delincuentes procedieron a ejecutar el robo: Uno de los ladrones sirvió de apoyo para que su cómplice pudiera trepar el muro perimetral de la casa. En cuestión de minutos, el delincuente que ingresó logró abrir o franquear la salida para sacar la motocicleta desde el interior del inmueble. Sin perder tiempo, ambos sujetos abordaron el vehículo robado y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El hecho ha generado una profunda preocupación entre los habitantes de la zona de Santa Bárbara. Los vecinos denuncian que los delincuentes estudian las viviendas con antelación y actúan con total impunidad a plena luz del día o en horarios de poco movimiento.

Ante esta situación, los residentes han difundido las imágenes de las cámaras de seguridad con la esperanza de que la policía logre identificar a los autores. Asimismo, hicieron un llamado público a las autoridades para que se incrementen los patrullajes preventivos en el sector, el cual se ha vuelto vulnerable a este tipo de robos bajo la modalidad de "monrreros".

