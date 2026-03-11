Video capta atropello a peatón y fuga en la vía Arani - Punata

Un impactante video de vigilancia ha puesto en alerta a las autoridades del Valle Alto. Las imágenes captan el momento exacto en que un vehículo embiste violentamente a un peatón en el camino que conecta Arani con Punata, para luego darse a la fuga sin prestar auxilio.

El incidente ocurrió el pasado sábado, alrededor de las 20:00 horas. En la grabación se observa a una persona caminando tranquilamente por un costado de la vía. Lo que ha generado mayor indignación es la maniobra del conductor. El vehículo circulaba con normalidad por la calzada. Repentinamente, se desvía hacia la derecha, golpeando directamente a la víctima por la espalda. Tras el impacto, el motorizado retoma su carril y acelera para escapar del lugar.

Debido a la naturaleza de la maniobra, testigos y familiares sospechan que el conductor se desvió de forma intencional para arrollar a la persona.

Pobladores y transeúntes que presenciaron el hecho acudieron de inmediato a socorrer al herido. Según informes médicos preliminares, la víctima se encuentra en estado delicado y presenta múltiples fracturas en el cuerpo debido a la fuerza del choque. La policía ya cuenta con las grabaciones de la cámara de seguridad para identificar la placa del vehículo y dar con el paradero del responsable.

Mira la programación en Red Uno Play