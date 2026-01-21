TEMAS DE HOY:
Internacional

"Fue la mano de Dios": El impactante video de un auto que casi atropella a una mujer y tres niños en una acera

Un vehículo perdió el control e impactó a centímetros de una madre, su hijo y dos sobrinos. "Una silla quedó totalmente destruida", relató la sobreviviente.

Milen Saavedra

21/01/2026 18:03

Brasil

Las imágenes de una cámara de seguridad dejaron sin aliento a miles de usuarios en redes sociales. En la ciudad de Igaracy, en el noreste brasileño, una mujer y tres niños se salvaron de milagro tras ser casi embestidos por un automóvil que perdió el control y terminó estrellándose contra la fachada de su vivienda mientras ellos descansaban en la acera.

Un segundo de diferencia

El incidente ocurrió el pasado domingo, cuando Andreza Vitoriano conversaba tranquilamente con su hijo y dos sobrinos. En el video se observa cómo el vehículo aparece a gran velocidad, se sube a la acera y se detiene bruscamente justo donde la familia se encontraba.

Pese a la violencia del impacto, que redujo a escombros una silla en la que momentos antes alguien podría haber estado sentado, ni la mujer ni los menores resultaron heridos, según informa el portal g1.

"Fue un miedo tan grande que todavía sigo asustada. Fue la mano de Dios la que se puso en medio, porque gracias a Él no pasó algo peor", relató Andreza a medios locales, aún conmocionada por el episodio.

 

 

Disculpas tras el susto

Según el testimonio de la afectada, los ocupantes del vehículo no explicaron las causas exactas que provocaron la pérdida de control del motorizado, pero se mostraron profundamente afectados por lo ocurrido.

"Vinieron dos veces a mi casa a pedir disculpas. Estaban muy preocupados y angustiados por lo que pasó", explicó Vitoriano. Debido a que los responsables dieron la cara y a que no hubo daños personales que lamentar, la mujer decidió no presentar una denuncia formal ante la Policía Civil.

Aunque las autoridades fueron consultadas sobre posibles acciones de oficio debido al peligro generado en la vía pública, hasta el momento no se ha iniciado una investigación por parte de la Policía de Tránsito.

