Alcaldía emite notificación a la línea 64 tras atropello que causó la muerte de un joven

Un joven perdió la vida tras ser atropellado por un micro de la línea 64, en un hecho que, según las investigaciones preliminares, se habría producido cuando el conductor quería adelantar a otro vehículo mientras la víctima cruzaba la avenida Melchor Pinto en Santa Cruz.

El caso ya se encuentra en manos de la Dirección de Tránsito y del Ministerio Público; sin embargo, desde la Alcaldía se anunciaron acciones administrativas inmediatas.

Guido Salas, asesor legal de Tránsito del gobierno municipal, informó que se notificó oficialmente a la línea 64 con el objetivo de aplicar medidas preventivas y correctivas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Salas explicó que la notificación incluye una convocatoria obligatoria a todos los choferes de esta línea de transporte para que asistan a un taller de educación vial, donde se reforzará el conocimiento de las normativas de tránsito, el respeto a la señalización, los límites de velocidad y el cumplimiento de los semáforos, especialmente en el centro de la ciudad, donde se registran mayores infracciones.

“El incumplimiento de esta disposición dará lugar a procesos administrativos sancionadores”, advirtió el asesor legal, señalando que la medida se sustenta en la Ley Municipal 1216, que establece sanciones económicas para los operadores que no acaten las disposiciones vigentes.

Si bien la notificación inicial recae sobre el conductor identificado como interno 65, Salas aclaró que la medida es extensiva y obligatoria para todos los conductores de la línea 64, como parte de una política de prevención y responsabilidad institucional frente a un hecho que enluta a una familia.

