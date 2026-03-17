Aprehenden a hombre investigado por muerte de su pareja en El Alto

La Policía aprehendió a un hombre, identificado como Santiago, principal sospechoso del feminicidio de su pareja, ocurrido el 16 de febrero en la zona Franz Tamayo de la ciudad de El Alto.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, Ricardo Terrazas, recordó que el hecho fue inicialmente atendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras el hallazgo del cuerpo en vía pública.

Tras la autopsia, se determinó la causa de muerte.

“El cuerpo presentaba una serie de heridas y el fallecimiento fue por asfixia, por estrangulamiento mecánico”, explicó.

El caso pasó luego a la Felcv, que inició las investigaciones correspondientes.

Como resultado de estas indagaciones, se ejecutó un allanamiento en el domicilio del principal sospechoso, quien sería esposo de la víctima.

“Se procedió al allanamiento del lugar donde vivía esta persona (…) encontrando una serie de indicios que, juntamente con la investigación y las cámaras, nos conducen a él”, afirmó.

La aprehensión se realizó el lunes en horas de la tarde.

El acusado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

El caso se trata de Ivonne M.G.C., de 36 años, quien murió estrangulada y fue hallada en vía pública, en la ciudad de El Alto.

Según informó entonces el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, el hecho se conoció el 16 de febrero a las 08:30, cuando vecinos de la zona Franz Tamayo alertaron a la Policía sobre una mujer que yacía en la calle, aparentemente sin vida.

Personal de la Policía, de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se trasladó a la zona. En el lugar realizaron el registro de la escena, recolectaron indicios materiales, genéticos y biológicos, y efectuaron el levantamiento legal del cadáver. La autopsia confirmó que la mujer murió de forma violenta.

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