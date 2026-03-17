“No se empañará la investigación”: Gobierno advierte sanciones por irregularidades en caso Marset

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó este martes que no permitirá que la investigación del caso vinculado a Sebastián Marset se vea afectada por irregularidades.

“No voy a permitir que esta investigación se empañe”, señaló la autoridad, al destacar la relevancia del proceso por su impacto nacional e internacional.

El ministro lanzó una advertencia directa a funcionarios que participen en el caso.

“Elementos de la Policía o de la Fiscalía que no se comporten de forma honesta van a ser sancionados”, advirtió.

Oviedo explicó que las indagaciones se centran en el análisis de comunicaciones, vínculos y flujos financieros, considerados clave para desarticular la red delictiva.

“Estamos investigando todo el tema electrónico, todo el tema de relacionamiento (…) el flujo financiero que para nosotros es muy importante”, explicó.

La autoridad reiteró que el objetivo es llevar adelante una investigación firme y transparente, que permita esclarecer los hechos y avanzar en el proceso judicial.

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