Caso Marset: Dos bolivianos trasladados a Chonchocoro alegan inocencia

El abogado Gustavo Cabrera afirmó que los dos ciudadanos bolivianos implicados en el caso de Sebastián Marset no tienen ninguna relación con la organización criminal investigada.

“Tenemos pruebas de que no hay una llamada, no hay un mensaje que los vincule”, aseguró.

Según el jurista, ambos fueron aprehendidos injustamente y actualmente se encuentran recluidos en el penal de Chonchocoro.

¿Quiénes son los detenidos?

Cabrera explicó que se trata de un mecánico y un boxeador profesional, quienes al momento del operativo realizaban la reparación de una motocicleta.

“El uno es mecánico y el otro es taxista… han sido presentados como parte del anillo de seguridad de Marset”, indicó.

Añadió que uno de ellos es conocido en el ámbito deportivo por representar al país en competiciones de boxeo.

Cuestionan versión oficial

La defensa cuestionó que ambos hayan sido expuestos públicamente como integrantes de la estructura de seguridad del narcotraficante.

“El culpable tiene que pagar, pero este país también es justo”, manifestó Cabrera.

Acciones legales en curso

El abogado informó que ya se presentaron solicitudes formales ante las autoridades para esclarecer la situación jurídica de sus defendidos. Se espera una respuesta de las instancias correspondientes en los próximos días.

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