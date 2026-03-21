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Policial

Fiscalía espera audiencia de 15 implicados en la seguridad de Marset

Entre los 15 imputados se encuentran nueve ciudadanos colombianos, dos ecuatorianos y cuatro bolivianos, capturados tras operativos en la zona norte.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/03/2026 22:44

Santa Cruz, Bolivia

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El Ministerio Público se encuentra a la espera de la instalación de la audiencia de medidas cautelares contra 15 personas aprehendidas, entre ellas nueve ciudadanos colombianos, dos ecuatorianos y cuatro bolivianos, investigados por los delitos de tráfico de armas y organización criminal.

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas estarían vinculadas a la estructura de seguridad del narcotraficante Sebastián Marset, quien fue aprehendido días atrás en el barrio Las Palmas en Santa Cruz.

Fueron varios los operativos que se realizaron, principalmente en la zona norte del departamento, incluyendo un hangar ubicado en el municipio de Portachuelo.

El Ministerio Público anunció que se desplegarán medidas de seguridad especiales una vez se defina el lugar y la hora de la audiencia, con el objetivo de garantizar tanto el desarrollo del acto judicial como la integridad de las personas que participen en el mismo.

Se prevé que la audiencia se lleve a cabo en las próximas horas, donde la autoridad jurisdiccional determinará la situación jurídica de los implicados.

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