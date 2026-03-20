Caen extranjeros y bolivianos en operativos contra red ligada a Marset en Bolivia

La investigación contra la red del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera avanza en Bolivia. La Policía presentó este viernes a varios ciudadanos extranjeros y bolivianos aprehendidos en operativos realizados en Santa Cruz, en el marco de la desarticulación de la estructura criminal vinculada al uruguayo.

Durante la presentación, las autoridades revelaron nuevos detalles sobre la forma en que operaba la organización, que tenía presencia en distintas zonas y contaba con una estructura logística para facilitar actividades ilícitas.

OPERATIVOS Y CAPTURAS

Los procedimientos fueron ejecutados en distintos puntos del departamento cruceño, donde se logró la aprehensión de varias personas presuntamente vinculadas a la red.

Según la Policía, entre los detenidos hay tanto ciudadanos bolivianos como extranjeros, lo que confirma el carácter transnacional de la organización.

Además, no se descartan nuevas capturas en las próximas horas, ya que los operativos continúan en curso.

UNA RED COMPLEJA

Las investigaciones apuntan a que la red operaba con roles definidos, incluyendo logística, seguridad y coordinación de movimientos, lo que le permitía mantenerse activa sin ser detectada durante un tiempo.

Las autoridades señalaron que estos avances son resultado de un trabajo de inteligencia sostenido, que busca identificar a todos los implicados.

ANTECEDENTES DEL CASO

El caso cobró relevancia tras la captura de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

Desde entonces, las fuerzas del orden intensificaron los operativos para desmantelar su red de apoyo en Bolivia, especialmente en Santa Cruz, donde se presume que mantenía contactos clave.

INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO

La Policía indicó que continúa recolectando información y analizando evidencias para fortalecer el proceso judicial.

Asimismo, se investiga si existen más conexiones dentro y fuera del país, lo que podría ampliar el alcance del caso.

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