¿Colaborará con la justicia de EE. UU.? Marset comparece este viernes ante la Sala 400 del Tribunal de Alexandria

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset comparecerá este viernes 20 de marzo ante la justicia de Estados Unidos, en una audiencia programada para las 14:00 (hora de Bolivia) en el Tribunal de Distrito ubicado en Alexandria.

La audiencia será presidida por el juez magistrado William Porter y se desarrollará en la Sala 400, en el marco de un proceso judicial que investiga a Marset por presunta participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

El acusado enfrenta cargos graves por tráfico de drogas e ilícitos financieros, los cuales podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión, según la legislación estadounidense. Esta audiencia representa un paso clave dentro del proceso, luego de que el pasado lunes se realizara una primera comparecencia preliminar en la que fue notificado formalmente de los cargos en su contra, entre ellos la importación de sustancias controladas y lavado de activos.

Marset fue capturado el pasado 13 de marzo en un operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladado a Estados Unidos por agentes de la Administración de Control de Drogas, tras ser expulsado del país.

Desde su defensa se denunciaron presuntas vulneraciones a sus derechos durante el procedimiento de captura y traslado. No obstante, el caso continúa avanzando en instancias judiciales estadounidenses.

En Bolivia, el comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol, señaló que el acusado habría proporcionado “mucha información” en el marco de las investigaciones. En la misma línea, el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que Marset “ya está en la cárcel” y que estaría colaborando con datos sobre posibles implicados en la red.

La audiencia de este viernes será determinante para definir los próximos pasos en el proceso judicial que enfrenta el presunto capo del narcotráfico a nivel internacional.

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