Chats alertan sobre presunto plan contra la Policía en Santa Cruz vinculado a red de Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la gravedad de la información y advirtió que la organización incluso analizaba la posibilidad de traer expertos en explosivos para ejecutar los atentados.
19/03/2026 11:25
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Mensajes extraídos de teléfonos celulares incautados a personas vinculadas a la organización criminal de Sebastián Marset revelan que el grupo evaluaba ejecutar atentados contra unidades policiales en la ciudad, como parte de un plan de venganza y presión institucional.
De acuerdo con información a la que accedió la Policía, las conversaciones muestran una escalada en el nivel de violencia que la organización estaba dispuesta a ejercer.
En uno de los mensajes se menciona explícitamente la intención de utilizar explosivos para intimidar a efectivos policiales: “Porque van a cambiar unos policías y si el que llega no se quiere alinear, le metemos uno de esos al estacionamiento del Comando (de la Policía) y ahí, se alinea”, señala uno de los textos.
Otro intercambio evidencia coordinación operativa inmediata:
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la gravedad de la información y advirtió que la organización incluso analizaba la posibilidad de traer expertos en explosivos para ejecutar los atentados.
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