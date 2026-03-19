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Policial

Chats alertan sobre presunto plan contra la Policía en Santa Cruz vinculado a red de Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la gravedad de la información y advirtió que la organización incluso analizaba la posibilidad de traer expertos en explosivos para ejecutar los atentados.

Red Uno de Bolivia

19/03/2026 11:25

Chats revelan plan de atentados contra la Policía en Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Mensajes extraídos de teléfonos celulares incautados a personas vinculadas a la organización criminal de Sebastián Marset revelan que el grupo evaluaba ejecutar atentados contra unidades policiales en la ciudad, como parte de un plan de venganza y presión institucional.

De acuerdo con información a la que accedió la Policía, las conversaciones muestran una escalada en el nivel de violencia que la organización estaba dispuesta a ejercer.

En uno de los mensajes se menciona explícitamente la intención de utilizar explosivos para intimidar a efectivos policiales: “Porque van a cambiar unos policías y si el que llega no se quiere alinear, le metemos uno de esos al estacionamiento del Comando (de la Policía) y ahí, se alinea”, señala uno de los textos.

Otro intercambio evidencia coordinación operativa inmediata:

“Listo ya me pongo a coordinar eso”, responde otro integrante del grupo, lo que sugiere que las amenazas no eran meramente retóricas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la gravedad de la información y advirtió que la organización incluso analizaba la posibilidad de traer expertos en explosivos para ejecutar los atentados.

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