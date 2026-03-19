Refuerzan seguridad en el Comando Departamental de la Policía tras amenazas de atentado en Santa Cruz

El Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz de la Sierra permanece bajo un fuerte resguardo policial tras conocerse amenazas de un presunto atentado contra sus instalaciones. La medida se da en el marco de una serie de operativos vinculados al caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

En el lugar se observa la presencia de diferentes unidades policiales, así como grupos tácticos equipados con chalecos antibalas y armamento, desplegados tanto en la entrada principal como en los alrededores del comando. La vigilancia se ha intensificado con rondas permanentes para prevenir cualquier eventualidad.

Las acciones de seguridad se reforzaron luego de la aprehensión de siete ciudadanos extranjeros seis de nacionalidad colombiana y uno ecuatoriano, quienes estarían presuntamente vinculados a la planificación de un ataque contra instalaciones policiales.

De acuerdo con la información preliminar, estos arrestos forman parte de una serie de operativos que continúan desarrollándose en la ciudad, en el contexto de la investigación contra la estructura criminal asociada a Marset. Las autoridades no descartan nuevas intervenciones en las próximas horas.

Asimismo, se confirmó la llegada de grupos tácticos desde La Paz, con el objetivo de reforzar los operativos, ejecutar allanamientos y garantizar la seguridad en la capital cruceña.

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