Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset aprehendidos en Bolivia

Siete ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos en un reciente operativo policial y son señalados como presuntos guardaespaldas del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, según informaron autoridades.

De acuerdo con el informe oficial, entre los detenidos se encuentran seis ciudadanos colombianos y un ecuatoriano, cuyas edades oscilan entre los 18 y 46 años.

Los extranjeros fueron encontrados en posesión de un arsenal de armas y uniformes de corte militar, elementos que refuerzan la hipótesis de que integrarían un equipo de seguridad vinculado al denominado Rey del Sur. De acuerdo con los primeros indicios, el grupo habría operado con cierto nivel de organización e incluso existirían sospechas de que planeaban ejecutar acciones violentas en el país.

Los aprehendidos fueron identificados como:

José Gustavo Ávila Tapia (46)

Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia.

Sebastián David Hernández Urango (23).

Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia.

Daniel Andy Bajañez Sojos (18).

Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia.

Ever Argumedo Fuentes (31).

Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia.

Keyvin Enrique Chanci Usaga (30).

Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia. Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia.

Martin Obander David Usaga (30).

Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia.

Luis Esteban Restrepo Jaramillo (24).

Estos serían los presuntos guardaespaldas de Marset en Bolivia.

Todos permanecen en dependencias de la Policía Boliviana bajo investigación.

Durante el operativo, las fuerzas del orden incautaron armamento de grueso calibre y uniformes similares a los utilizados por fuerzas militares, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo operaba como una estructura armada organizada. El ministro de Gobierno advirtió que existen indicios de que los detenidos habrían actuado con impunidad y que incluso podrían haber estado planificando acciones violentas en el país.

Asimismo, la autoridad aseguró que los operativos continuarán con el objetivo de desarticular completamente esta presunta red criminal, destacando que el procedimiento se realizó en coordinación con el Ministerio Público y bajo control de notarios de fe pública.

Antecedentes del caso

Este nuevo operativo se suma a la captura de Sebastián Enrique Marset Cabrera, registrada el pasado 13 de marzo en Santa Cruz, cuando fue aprehendido junto a otros cuatro ciudadanos extranjeros. Posteriormente, el uruguayo fue expulsado y entregado a autoridades de Estados Unidos.

Según las investigaciones, Marset habría utilizado más de diez identidades falsas, un aspecto que actualmente es indagado por la Policía Boliviana para determinar si existió participación de funcionarios en la emisión de dichos documentos. El comandante policial Mirko Sokol informó que se halló una gran cantidad de documentos durante los allanamientos, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se presentará un informe detallado con nuevos avances sobre este caso que involucra una presunta red criminal de carácter internacional.

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