Así se mostraba Tatiana Marset en redes sociales antes de ser aprehendida en Bolivia

Antes de ser aprehendida, Tatiana Marset Alba utilizaba sus redes sociales como una vitrina de excesos, donde los autos de lujo y las fiestas en yates eran la constante. Aunque intentó borrar su rastro digital tras el operativo, diversos usuarios capturaron imágenes de la joven presumiendo camionetas de lujo con blindaje de alta seguridad.

Durante su presentación oficial ante los medios este sábado, la joven de 22 años generó indignación al desfilar frente a las cámaras con una marcada sonrisa. Este gesto desafiante contrastó con la gravedad de los cargos, tras ser capturada en las residencias que servían como base de operaciones para el prófugo Sebastián Marset.

La identidad de la detenida ha desatado una fuerte contradicción entre las autoridades y el entorno del narcotraficante uruguayo. Mientras el gobierno boliviano la identifica como su sobrina, el abogado Santiago Moratorio afirmó tajantemente: "La mujer es media hermana del narcotraficante".

El linaje de Tatiana coincide con el de Diego Marset Alba, medio hermano del capo que ya registra antecedentes penales en Brasil por uso de identidades falsas. Esta conexión familiar la sitúa en el núcleo duro de la organización criminal que la policía intentó desarticular el pasado viernes 13 de marzo.

La captura se produjo durante allanamientos estratégicos en dos inmuebles de Santa Cruz de la Sierra que eran vigilados por inteligencia policial. Al igual que otros miembros del clan, Marset Alba fue sorprendida en el refugio que su familiar utilizaba para evadir la justicia internacional.

A pesar de las pruebas y el contexto de su detención, la joven mantuvo una actitud inusual durante todo el proceso de exhibición pública. Según lo que se evidenció en su presentación ante la prensa, fue la única de los implicados que entró y salió del recinto con un semblante de absoluta tranquilidad.

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