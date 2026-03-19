Ministro de Gobierno da los detalles: Así fue la aprehensión del hijo del expresidente Luis Arce

La Policía Boliviana ejecutó un operativo de alto impacto en Santa Cruz que culminó con la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira, acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Según informó el ministro de Gobierno, Marco A. Oviedo, el objetivo principal era la captura de Arce por delitos presuntamente vinculados al enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado.

Oviedo indicó que durante el primer allanamiento, las autoridades incautaron $us 16.500, Bs 40.000, una camioneta y un casco con el logo de YPFB; el sospechoso no se encontraba en el inmueble. Ante su ausencia, se inició una persecución que terminó a las 16:40 cuando Arce fue interceptado dentro de un vehículo en el que pretendía darse a la fuga.

"El caso por el que fue detenido es por el delito de legitimación de ganancias ilícitas; el objetivo del operativo era el allanamiento y detención de las personas vinculadas a él por enriquecimiento y daño económico al Estado", afirmó el ministro Oviedo.

Junto al principal investigado, otras cuatro personas fueron trasladadas a la DELCC bajo la supervisión del fiscal Néstor Tórrez para continuar con las diligencias pertinentes. Tras su paso por la unidad policial del Plan Tres Mil, se confirmó que el aprehendido será remitido al centro penitenciario de Palmasola.

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