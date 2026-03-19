Caso Marset: Informe sobre bienes incautados se conocerá el viernes y las cajas fuertes se abrirán el lunes

Las investigaciones por la captura del narcotraficante Sebastián Marset, ejecutada el 13 de marzo en Santa Cruz, continúan con allanamientos y nuevas aprehensiones, entre ellas la de siete ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados a su estructura de seguridad.

En el comando departamental de la Policía se observa un fuerte resguardo, luego de los operativos que derivaron en la captura de los sospechosos, entre ellos un exmilitar colombiano identificado como Kevin Enrique Chansi.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el operativo se manejó bajo estricta reserva para garantizar su éxito, motivo por el cual la Fiscalía no fue convocada desde el inicio.

“Se mantuvo en absoluta reserva y cuando ya estaba en desarrollo se convocó al Ministerio Público, que desde entonces participa en todas las acciones”, afirmó.

La autoridad advirtió que el grupo investigado podría haber tenido la intención de generar hechos de violencia en el país. “El narcotráfico siempre viene acompañado de violencia. Se estaba pretendiendo crear una base de operaciones que hubiera sido desastrosa”, sostuvo.

Pese a los avances, Oviedo reconoció que la estructura criminal no ha sido completamente desarticulada. “La Policía continúa trabajando para desmantelar esta organización. Es difícil establecer un plazo porque siguen surgiendo nuevos elementos”, indicó.

Asimismo, señaló posibles vínculos que alcanzan a diferentes sectores. “Ha habido una penetración transversal. Si existen responsabilidades, serán puestas ante las instancias correspondientes”, aseguró.

En relación a los bienes incautados, la autoridad informó que se identificaron inmuebles, vehículos blindados y estancias, cuyo detalle será presentado en un informe parcial este viernes.

Además, anunció que dos cajas fuertes halladas durante los operativos serán abiertas el lunes, como parte de las investigaciones en curso.

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