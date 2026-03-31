Investigan a policías por presunto robo en bienes de Marset

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó la apertura de una investigación contra efectivos policiales por el presunto robo de bienes relacionados con el caso del narcotraficante Sebastián Marset.

La indagación se inició tras detectarse posibles irregularidades en la custodia de bienes y dinero incautados.

“Se ha determinado aperturar una investigación por incumplimiento de deberes y peculado”, señaló la autoridad.

Fiscal asignado

Mariaca indicó que el caso ya cuenta con un fiscal asignado y que se coordinará con la Policía para esclarecer la presunta pérdida de bienes.

Las investigaciones buscan determinar responsabilidades sobre dinero y objetos de valor que habrían desaparecido.

Bienes bajo custodia de Dircabi

El Fiscal General instruyó que todos los bienes vinculados al caso sean entregados de manera inmediata a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Esta entidad será la encargada de resguardar y administrar los bienes muebles e inmuebles.

Medida inmediata

La disposición incluye vehículos, inmuebles, enseres y otros objetos de valor, los cuales deberán permanecer bajo control estatal conforme a la normativa vigente.

“Todos los bienes deben estar en custodia de Dircabi como manda la ley”, afirmó.

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