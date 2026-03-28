Caso Marset: Gobierno intensifica búsqueda de la red criminal y anuncia depuración en la Felcn

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, ratificó que la búsqueda de Sebastián Marset y de todos los integrantes de su organización criminal en Bolivia se mantiene como una prioridad de Estado. Así lo informó este viernes el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, durante una conferencia de prensa en la capital cochabambina.

Desarticulación de estructuras derivadas

Justiniano enfatizó que, si bien el objetivo principal es el narcotraficante uruguayo, las investigaciones han derivado en múltiples procesos que buscan golpear a grupos aliados. "Seguimos en la investigación y los allanamientos van a continuar. Hay casos que se derivan del caso Marset y es nuestro deber atacar esas estructuras que son primas hermanas de su organización", señaló la autoridad.

Como parte de estos resultados operativos, el viceministro recordó la reciente expulsión de un súbdito brasileño, vinculada a los constantes operativos de control fronterizo y rastrillaje en territorio nacional.

Pruebas de confiabilidad en la Felcn

Uno de los puntos más relevantes de sus declaraciones fue el avance en el saneamiento interno de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Justiniano reveló que ya ha concluido una primera etapa de estudios de confiabilidad aplicados a los efectivos policiales, un proceso que cuenta con el respaldo de la cooperación internacional.

Segunda fase: Se anunció que próximamente iniciará una segunda etapa de evaluaciones para garantizar la integridad de los uniformados.

Transparencia: El viceministro fue enfático al señalar que el Ejecutivo no interfiere en las designaciones: "Como Gobierno no incidimos en las personas que entran o salen de cada una de las unidades policiales", aseguró, delegando la responsabilidad de la idoneidad a los resultados de las pruebas técnicas.

Investigación sin pausa

A pesar del tiempo transcurrido desde la fuga de Marset, el viceministro aseguró que los objetivos operativos siguen vigentes y que el flujo de información con países vecinos es constante para cerrar el cerco sobre quienes facilitaron la estadía y el movimiento del narco uruguayo en el país.

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